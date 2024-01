Kamel Déguiche fait le bilan de 2023 et il en est content

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a assuré que 2023 était pleine de réussite grâce aux résultats probants réalisés par les sportifs tunisiens lors de leurs différentes participations à l’échelle continentale et internationale.

« Onze sportifs tunisiens sont qualifiés pour les jeux olympiques de Paris 2024 jusqu’à présent et dix autres parmi les para-athlètes ont validé leurs billets pour les jeux paralympiques, outre trois qualifications pour les jeux olympiques d’hiver », a-t-il fait savoir, à l’occasion d’une journée d’information organisée ce mercredi à la maison des Fédérations, en présence des présidences des instances sportives, toutes disciplines confondues et des dirigeants des clubs.

Le ministre a, également, indiqué que l’autorité de tutelle consacrera des fonds supplémentaires en 2024 de l’ordre de 5 millions de dinars, au profit des fédérations sportives et ce, après les exploits sportifs enregistrés en 2023, notamment, les sacres du nageur Mohamed Ayoub Haflaoui au championnat du monde (800 et 1500m) au Japon, la pole position de Mohamed Khalil Jendoubi au classement international du Taekwondo, la 2e finale de suite atteinte par la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur à Wimbledon, sans compter les succès des para-athlètes au championnat du monde à Paris 2023 avec 12 médailles raflées dont 7 d’or.

Pour Kamel Déguiche, « la mutuelle des sportifs » est le meilleur acquis enregistré en 2023 et une des plus importantes réalisations survenues durant les 20 dernières années, qui ne manquera pas de contribuer à préserver la dignité des sportifs après leurs carrières.

Il a, en outre, souligné l’importance du partenariat entre l’autorité de tutelle et les fédérations sportives pour continuer sur la lancée du succès qu’a connu le sport tunisien en 2023, faisant remarquer que la relation entre son département et les fédérations est « une relation de partenariat par excellence ».

De son côté, Mourad Mallouli, le directeur général du sport a estimé que 2023 était une année sportive réussie, marquée par 631 médailles tunisiennes, toutes compétitions confondues.

Il a, à ce propos, loué le rôle important joué par les staffs techniques à la tête de l’élite tunisienne et formé le souhait de voir 2024 un année meilleure et pleine de succès, notamment, qu’elle coïncide avec les jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Selon Mallouli, le ministère mobilisera des primes supplémentaires pour la préparation aux jeux olympiques de l’ordre de 4.37 millions de dinars, ainsi qu’un appui complémentaire aux fédérations d’environ 1.16 millions de dinars.

« Le ministère avait alloué 1.14 millions de dinars en termes de contrat-objectifs pour soutenir les sportifs et les champions paralympiques », a-t-il ajouté, indiquant que ces contrats devraient être reconduits pour certains et leurs valeurs revues à la hausse suivant les résultats obtenus.

- Publicité-