Une ”avalanche” de Covid-19 pourrait encore frapper l’Europe et les USA

Le professeur Lawrence Gostin de l’OMS a prévenu contre plusieurs vagues de coronavirus qui pourraient frapper l’Afrique subsaharienne et l’Inde et par conséquent provoquer ”une deuxième”, ”une troisième”, et ”même une quatrième vague” de coronavirus dans les pays européens ainsi qu’aux États-Unis.

”Le Covid-19 est sur le point de traverser l’Afrique subsaharienne et peut-être le sous-continent indien comme une avalanche”, a mis en garde le professeur Lawrence Gostin, directeur du Centre sur la santé publique et les droits de l’Homme de l’OMS, le 15 avril 2020, dans l’émission Today de la BBC Radio 4.

”Et en réalité, je peux déjà prédire que si cela devient incontrôlable dans ces pays à faible revenu, nous verrons aux États-Unis et en Europe une deuxième, et une troisième vague, et même une quatrième vague de Covid”, a-t-souligné.