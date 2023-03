Une bétonnière à l’origine de la suspension du trafic ferroviaire entre la gare de « Carthage Présidence » et celle de « La Marsa »

« Le trafic ferroviaire entre la gare de » Carthage Présidence » et celle de » La Marsa « , sur la ligne de la banlieue nord (Tunis-Goulette-Marsa -TGM) a été suspendu, vendredi, depuis 10h00 ». Le transport entre ces deux gares sera assuré par bus, a indiqué la société des transports de Tunis (Transtu).

A l’origine de ce blocage, une bétonnière qui est restée coincée sous le pont, au niveau de la voie ferrée entre les deux gares de » Carthage Présidence » et » Amilcar « , entraînant le déplacement de la structure du pont et des rails de leurs emplacements. » Les unités concernées sont actuellement sur les lieux pour réparer les dégâts et s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies avant la reprise de trafic ferroviaire sur cette ligne « , a précisé la société. A noter que le transport des usagers de la ligne ferroviaire se fera d’une manière ordinaire de la gare » Tunis Marine « , à la gare » Carthage Présidence « .

