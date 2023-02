Une cellule « takfiriste » démantelée à Bizerte

Une cellule « takfiriste » faisant l’apologie de l’organisation terroriste Daech a été démantelée par les unités sécuritaires, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié mercredi.

« La cellule aurait planifié d’assassiner des sécuritaires dans le gouvernorat de Bizerte le jour du scrutin du second tour des législatives « , apprend-on de même source.

Tous les membres de la cellule ont été arrêtés suite à une opération préventive conjointe menée entre les unités de la Direction antiterroriste de la Garde nationale et la Direction de la prévention et de la lutte contre le terrorisme après consultation du ministère public

