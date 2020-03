Une chirurgienne testée positive au coronavirus

Moncef Haouani, directeur régional de la santé à Monastir a assuré qu’une chirurgienne travaillant au CHU Fatouma Bourguiba à Monastir est positive au coronavirus.

Le responsable a indiqué à Mosaïque fm que cette dernière n’a pas quitté le territoire tunisien. Elle a découvert qu’elle est positive au coronavirus par hasard. Elle a passé un test qui a confirmé qu’elle a contracté le virus avec l’apparition des premiers symptômes.

Le responsable a assuré que toutes les mesures de précaution ont été prises surtout que le médecin exerçait son travail au service de chirurgie quotidiennement.

Ce service a été désinfecté et tous les malades ont été transférés vers un autre endroit. Tous le cadre médical et paramédical et ceux qui étaient en contact avec elle.