Une commission administrative de l’UGTT le 21 janvier prochain sur la loi de finances de 2022

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) tiendra une commission administrative, le 21 janvier prochain, sur la loi de finances de 2022 et le document fuité sur la convention avec le Fonds monétaire international, a annoncé jeudi, Anouar Ben Gueddour, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

- Publicité-

Dans une déclaration aux médias en marge d’une journée d’études à Sfax, Ben Gueddour a précisé que l’UGTT estime que la loi de finances de 2022 doit reposer sur la diversification des ressources budgétaires et leur orientation vers l’employabilité et l’économie sociale et solidaire, la réforme des entreprises publiques et la bonne gouvernance outre la rationalisation de l’endettement et la révision de la politique sanitaire et éducative.

De son côté, le secrétaire général de l’union régionale du travail de Sfax, Youssef Aouadni, a souligné la nécessité d’ouvrir un dialogue social sérieux et responsable avec l’UGTT sur les grandes réformes et le Fonds monétaire international.

Dans ce contexte, il a appelé le gouvernement à retirer la circulaire n20 interdisant les négociations avec les parties sociales sans autorisation préalable.

Les participants à la journée d’études ont aussi souligné l’importance de mettre en place un modèle de développement inclusif qui répond aux aspirations de toutes les catégories sociales et une politique sectorielle claire outre la distinction entre l’économie informelle et l’emploi dans l’économie informelle.