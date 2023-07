CA nationale de l’UGTT samedi en solidarité avec l’enseignement de base

» L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) tiendra samedi prochain une commission administrative nationale en signe de solidarité avec le secteur de l’enseignement de base et d’autres secteurs « , a souligné mercredi, Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

Dans une déclaration aux médias à l’ouverture des travaux de la commission administrative sectorielle de l’enseignement de base à Hammamet, Tahri a indiqué que la situation générale du pays, la levée des subventions, le monopole, la spéculation et le manque des produits de base, ainsi que l’absence de vision du gouvernement et son échec dans la gestion de la crise économique et sociale seront aussi à l’ordre du jour de la commission administrative nationale.

Selon Tahri, le gouvernement a échoué dans la gestion des dossiers sociaux et économiques même à travers le dialogue signalant que les négociations sont suspendues depuis des mois.

Dans ce contexte, il a estimé qu’il est difficile aujourd’hui d’aboutir à une solution pour la crise de l’enseignement de base surtout après la saisie du salaire d’un mois de 17 mille instituteurs et le limogeage de 350 directeurs d’écoles primaires.

» Le gouvernement a sous-estimé cette crise qui menace aujourd’hui la prochaine rentrée scolaire « , a regretté Tahri.

» Aujourd’hui, nous avons 27 secteurs en attente de l’application de l’accord du 6 février, et nous avons de nombreux problèmes dans les domaines de la santé, de l’éducation et des transports alors que le gouvernement refuse de négocier « , a-t-il dit.

A noter que l’UGTT avait souligné, mardi dans un communiqué, son soutien au secteur de l’enseignement de base et à toutes les décisions qui seront prises par la commission administrative sectorielle réitérant son appel au dialogue.

