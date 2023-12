Une coupure de courant sera enregistrée dans certaines zones du district de Kasserine

Une coupure de courant sera enregistrée, dimanche, à partir de 9h du matin et jusqu’à 16h, dans certaines zones du district de Kasserine, a annoncé la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), dans un communiqué publié samedi.Cette coupure concernera » Alaarich « , » Bouzakam « , » Oussaia « , » Harhara « , » Sonede Harhara « , la zone touristique de Sbeitla, » Jerouala « , » Ain Zayen « , » Boulina « , » Oussaia » et » Telecom Zenaidia « .Selon la STEG, la coupure de l’électricité intervient dans le cadre de son programme périodique de maintenance de son réseau électrique. La reprise du courant électrique se fera progressivement et sans préavis, en fonction de l’avancement des travaux, a précisé la société.

