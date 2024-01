Une coupure d’eau prévue mercredi à Sfax

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées demain mercredi, dans les délégations de Menzel Chaker et d’Eskhira (gouvernorat de Sfax), a annoncé, mardi, la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (Sonede).

Cette coupure est due à une panne survenue au niveau du canal d’adduction de l’eau potable situé sur la route de Sfax, ( à Haj Kacem). L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement jeudi soir à partir de 23h.

