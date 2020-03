Une délégation de 18 entreprises japonaises en visite en Tunisie

Une délégation de 18 entreprises japonaises actives dans les secteurs des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, de la santé et de l’agro-business a entamé, lundi, une visite de trois jours en Tunisie pour y explorer les opportunités d’affaires, a indiqué le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, Hedi Ben Abbes.

” C’est la première fois depuis des années qu’on reçoit un tel nombre d’entreprises japonaises qui ne sont pas installées en Tunisie et qui viennent se renseigner sur les possibilités qu’offre le marché tunisien, mais aussi, sur les perspectives d’une coopération triangulaire entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique “, a-t-il ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, lors d’un séminaire sur l’environnement des affaires en Tunisie organisé, lundi, à Tunis par l’agence de promotion de l’investissement extérieur “Fipa Tunisie” et l’organisation japonaise du commerce extérieur à Paris (JETRO).

Ces entreprises se déplaceront demain mardi, à Sousse pour visiter la ” Novation City ” (pôle de compétitivité), afin d’examiner les possibilités de s’y installer, a-t-il encore précisé.

Le responsable a également, fait savoir que la visite de la délégation japonaise en Tunisie, s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “Ticad 8” qui se tiendra en Tunisie en 2022. Il s’agit de la plus grande réunion internationale organisée par la Tunisie depuis l’indépendance, compte tenu de l’ampleur de la participation à cet événement, dans lequel tous les pays africains seront représentés à très haut niveau.

“La Ticad 7 qui a eu lieu au Japon au mois d’août 2019, a réuni 18 mille participants dont 45 chefs d’Etat et de gouvernement africains. Lors de la prochaine édition, la Tunisie aura l’occasion d’être la capitale de l’Afrique et de tisser des partenariats stratégiques en reliant le Japon au continent africain ” a t-il souligné

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique “Ticad” est une initiative gouvernementale du Japon, pour le développement de l’Afrique, lancée en 1993. Elle vise à promouvoir le dialogue politique entre l’Afrique et ses partenaires et à recueillir un soutien pour les initiatives de développement africaines. Le Japon a accueilli six conférences Ticad, et la Tunisie sera le deuxième pays africain à accueillir cet événement international majeur en dehors du Japon, après la conférence de Nairobi en 2016, au Kenya.

S’agissant de la présence japonaise en Tunisie, Ben Abbes a souligné ” qu’à ce jour, nous n’avons que 13 entreprises japonaises installées en Tunisie. En termes de nombre, cela reste limité mais il s’agit de grandes entreprises qui totalisent près de 8000 emplois et qui opèrent dans des domaines à très haute valeur ajoutée “.

Interrogé sur l’impact que pourrait avoir la propagation du coronavirus sur le partenariat Tuniso-japonais, Ben Abbes a déclaré ” qu’en dépit des circonstances actuelles en rapport avec le coronavirus, nos amis japonais ont maintenu leur visite en Tunisie, ce qui témoigne d’un réel intérêt envers le pays. Un intérêt que nous devons développer en améliorant davantage nos infrastructures et notre climat des affaires “