Une délégation de « Meta » en visite en Tunisie au cours du mois d’octobre 2023

Une délégation de » Meta » , société mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, effectuera, au cours du mois d’octobre 2023, une visite en Tunisie pour présenter une série d’ateliers et de rencontres et discuter de la possibilité de créer des projets au profit des développeurs de logiciels et des utilisateurs de plateformes de réseaux sociaux en marketing numérique, annonce un communiqué du ministère des technologies de la communication publié mardi. La délégation compte, également, offrir des services à travers ces médias et examiner la possibilité d’héberger des serveurs et des bases de données en Tunisie, selon la meme source, ajoutant que le ministre des Technologies de la communication Nizar Ben Neji qui a effectué, du 24 au 28 juillet 2023, une visite aux Etats Unis d’Amérique à la tête d’une délégation, s’est entretenu, au siège de la société META, avec la présidente des politiques générale Molly Montgomery et la présidente des politiques générale pour l’Afrique du Nord, Shaden Khalaf, outre des directeurs de la société chargés de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) et de l’Europe.

La rencontre a permis de passer en revue les opportunités de renforcer les mécanismes de coopération en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations et de contenus préjudiciables incitant à la haine, tout en préservant le droit à la liberté d’expression et en protégeant les utilisateurs contre toute forme de fraude et les comptes et pages officiels contre le piratage.

En fait, la société META s’appuie dans sa politique de protection des individus, des groupes et des autorités officielles, sur des algorithmes d’analyses de contenu et des solutions d’intelligence artificielle pour supprimer les faux comptes et les contenus malveillants. En raison de l’efficacité limitée de ces mécanismes intelligents, Meta travaille également avec un réseau d’enquêteurs internationaux sur les contenus faux et virales (international Fact Checking Network), qui sont signalés par des utilisateurs ou par des organismes officiels du monde entier utilisant plus de 60 langues.

Ce réseau identifie, examine et évalue les fausses informations sur les plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp, afin de réduire la diffusion de contenus douteux et de fausses informations qui pourraient induire en erreur ou nuire à des individus, des groupes ou des autorités officielles.

- Publicité-