Une délégation de l’UTICA a pris part à Paris à la REF 2023

Une délégation de l’UTICA a pris part lundi et mardi 28 et 29 août 2023, à la 5ème rencontre des entrepreneurs de France (REF2023) tenue dans la capitale française Paris, sur le thème de l’engagement, selon un communiqué publié mercredi, sur la page facebook de l’organisation patronale tunisienne.

Le président de l’UTICA Samir Majoul qui a dirigé la délégation de l’UTICA, a eu en marge de cette participation des entretiens avec le nouveau président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Patrick Martin, sur la coopération économique tuniso-française, les moyens de renforcer les investissements français en Tunisie et de développer les relations entre les deux organisations patronales.

D’après la même source, la délégation tunisienne a eu également, des entretiens avec les représentants des délégations patronales en Algérie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Madagascar présents à Paris, sur la promotion de la coopération avec ces pays.

Elle a en outre pris part à la réunion qui a groupé les organisations membre de l’Alliance des patronats francophones sur le programme du travail de l’Alliance durant la prochaine étape.

