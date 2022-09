Une délégation d’entrepreneurs de Sfax en visite aux États-Unis

Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens, composée de plus de 20 entrepreneurs, visite, à partir de ce vendredi et jusqu’au 25 septembre courant, les États-Unis, à l’initiative du bureau régional de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) à Sfax.



Cette mission économique tunisienne associe divers secteurs tels que les industries alimentaires, l’agriculture, les produits chimiques, l’industrie pétrolière, les cosmétiques, l’énergie, l’artisanat, etc, a précisé à l’Agence TAP, le président de la « Conect-Sfax», Tarak Ben Ayed.



Conduite par Tarak Cherif, président de la « Conect », la délégation, participera au Salon international des énergies renouvelables, qui se tiendra dans la ville d’Anaheim à Los Angeles du 19 au 20 septembre.



Au programme de cette visite également, une série de rencontres directes avec les investisseurs et les exposants du salon qui s’intéressent au marché tunisien, préalablement organisées par l’intermédiaire de l’ambassade américaine en Tunisie, a fait savoir Ben Ayed.



Dans le cadre de cette visite, la délégation tunisienne se rendra également à la ville de Ventura (California) du 21 au 24 septembre 2022, où les produits tunisiens seront exposés, des réunions de partenariat et des séminaires seront tenus, en parallèle à des visites à des entreprises américaines dans la région.



Ben Ayed a indiqué à cet effet qu’une séance de travail aura lieu entre les entrepreneurs tunisiens, l’ambassadrice de la Tunisie aux États-Unis, le maire de Ventura et des hommes d’affaires locaux, afin d’examiner les perspectives d’échanges entres toutes les parties

