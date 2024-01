Une délégation israélienne au Caire pour un nouveau round de négociations sur les otages

Une délégation israélienne a atterri au Caire aujourd’hui pour un nouveau cycle de négociations avec l’Égypte sur un éventuel échange d’otages détenus par le Hamas contre des prisonniers de sécurité palestiniens en Israël, selon un responsable égyptien.

L’Égypte, le Qatar, pays du Golfe, et les États-Unis ont servi de médiateurs entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre des dirigeants du Moyen-Orient depuis le week-end dernier et est attendu au Caire demain.

Les efforts visant à négocier un nouvel échange auraient été interrompus par l’assassinat, la semaine dernière à Beyrouth, d’un haut responsable terroriste du Hamas, largement imputé à Israël.

Le responsable égyptien affirme que l’Égypte et le Qatar tentaient d’obtenir la libération d’otages civils détenus par le Hamas et d’autres groupes en échange d’un cessez-le-feu et de la libération d’autres prisonniers palestiniens par Israël.

Outre les civils, le Hamas et d’autres groupes détiennent également des soldats israéliens.

Le Hamas insiste toujours pour mettre fin à la guerre avant de parler de la libération du reste des otages, une demande qu’Israël a rejetée catégoriquement.

« Ils (Israël) ne récupéreront jamais leurs otages tant que tous nos prisonniers dans les prisons de l’occupation n’auront pas été libérés », a déclaré hier le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar.