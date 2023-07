Une délégation monégasque conduite par la ministre des AE à Tunis

Une délégation monégasque conduite par la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Isabelle Berro-Amadeï s’est rendue en Tunisie pour rencontrer des partenaires locaux et visiter des projets soutenus par le Département de la Coopération Internationale de Monaco.

La visite de travail a débuté par la participation de la Ministre à une réunion du Conseil d’Administration du MedFund, fonds fiduciaire pour les Aires Marines Protégées en Méditerranée créé par la Tunisie, Monaco et la France et présidé cette année par la ministre tunisienne de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Lors de ses rencontres avec une société civile tunisienne très engagée, Berro-Amadeï a pu constater le rôle central de la Méditerranée dans les différents échanges et partenariats. Elle a rappelé « l’engagement du Gouvernement Princier en faveur de l’entreprenariat des femmes et des jeunes en Méditerranée » et le soutien apporté par le Département de la Coopération Internationale de Monaco à deux initiatives : J-Med, un appel à propositions pour soutenir la jeunesse en Méditerranée, et le Réseau méditerranéen de la nouvelle chance (MedNC), qui soutient 343 initiatives d’emploi pour 52 000 jeunes dans neuf pays méditerranéens.

La délégation monégasque a également rencontré plusieurs partenaires locaux, internationaux et multilatéraux œuvrant pour l’accès au travail décent (Shanti, l’Association Patrimoine pour l’Economie Solidaire (APES) et UN-Habitat) et pour l’éducation et la protection de l’enfance (Rafiq, Handicap International, Health & Psychology, SOS Villages d’Enfants), deux domaines prioritaires de la coopération bilatérale.

Ce déplacement a également permis la signature de la troisième phase d’un projet d’appui à l’employabilité des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie. Lors de la cérémonie de signature avec Monica Noro, Représentante de la Tunisie auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), la Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a rappelé que « l’inclusion des réfugiés et des personnes déplacées est un engagement sérieux pour le Département de la Coopération Internationale de Monaco sur la période 2022-2024. » L’un des temps forts de la visite a été la rencontre avec des réfugiés syriens et subsahariens dans les locaux de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme.

La Tunisie est un pays partenaire de la Principauté depuis 1993, année de l’adhésion de Monaco aux Nations Unies. Un accord-cadre de coopération a été signé par les deux Etats en 2008, suivi d’un accord sur les affaires sociales en 2017. Isabelle Berro-Amadeï a récemment invité son homologue tunisien à venir à Monaco en février 2024 pour coprésider la quatrième réunion de la Commission bilatérale des affaires étrangères Monaco-Tunisie.