Une délégation saoudienne en Cisjordanie occupée

L’Arabie saoudite a envoyé, mardi, pour la première fois en plus de trente ans une délégation officielle en Cisjordanie occupée pour assurer aux Palestiniens que le royaume défendrait leur cause, même dans le cas d’une normalisation entre Riyad et Israël.

Signe du rapprochement en cours entre ces deux pays, Israël a annoncé, mardi après-midi, que son ministre du Tourisme, Haïm Katz, se trouvait en Arabie saoudite pour deux jours. Il s’agit de la première visite publique d’un ministre israélien dans le royaume.

À un peu plus d’un an de la présidentielle aux États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite – deux alliés de Washington – sont pressés par le gouvernement du président américain, Joe Biden, de normaliser leurs relations, dans le sillage des accords dits d’Abraham par lesquels Israël a établi des relations diplomatiques en 2020 avec trois pays arabes, sous l’égide de Donald Trump.

L’Autorité palestinienne avait qualifié de « coup de poignard dans le dos » ce processus ayant mis fin à une unité de façade de la Ligue arabe sur la question palestinienne.

