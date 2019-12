Une ébauche de solution à la crise oléicole soumise à la présidence de la République

Les réunions entre l’UTAP et les parties gouvernementales se poursuivront pour mettre en place un programme exécutif et approfondi visant à résoudre la crise du secteur de l’huile d’olive, lequel sera présenté, la semaine prochaine, à la présidence de la République.

Cette décision à été prise, lors de la séance de travail présidée, jeudi soir, au palais de Carthage, par le président de la République Kais Saied, en présence du chef du gouvernement, des présidents des organisations agricole et patronale, du gouverneur de la BCT et des différentes intervenants du secteur oléicole, indique un communiqué publié, vendredi, par l’UTAP.

Lors de cette réunion consacrée à la crise que connaît le secteur, il a été convenu d’établir un plan d’action s’articulant autour de trois axes, à savoir l’intervention de l’Etat en vue de constituer un stock régulateur d’huile d’olive, l’augmentation des exportations de ce produit et le développement de sa consommation à l’échelle nationale.

L’UTAP a ainsi appelé, dans ce communiqué, à consacrer une part du budget alloué à la subvention des huiles végétales importées (270 millions de dinars), à la promotion du marché local de l’huile d’olive.

Cet appel intervient en prévision d’une réunion de la cellule de crise qui devrait se tenir, vendredi après-midi, au parlement, pour examiner les mesures urgentes visant à résoudre la crise du secteur de l’huile d’olive.

Cette cellule est composée de représentants de la présidence du gouvernement, des ministres des Finances, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’UTICA et de l’UTAP ainsi que du directeur général de l’office de l’huile (ONH) et de la présidence de la commission parlementaire dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services liés.