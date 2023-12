A défaut d’assurance et devant l’indigence des retraites servies par les caisses sociales, les banques tunisiennes s’engagent de plus en plus dans la niche des retraites complémentaires. Le plan d’épargne retraite d’Amen Bank « Retraite Plus », permet par exemple de déduire, du revenu imposable, jusqu’à 100.000 dinars des primes versées. Grâce à cet avantage fiscal, l’Amen Bank offre à ses clients d’économiser ainsi, jusqu’à 35 000 DT par an, sur votre impôt.

