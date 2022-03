Une Emiratie et une Chinoise pour un projet solaire à Kairouan de 100 MWp

Producteur d’électricité indépendant basé aux Émirats arabes unis, « Amea Power », développera un projet d’énergie solaire de 100 MWp, fin 2022 dans la ville de Kairouan. L’opérateur a pour cela signé un accord de concession avec le gouvernement tunisien après avoir remporté un appel d’offres lancé par le ministère de l’Industrie et des PME en 2018. Le nouveau site de production solaire, sera développé en partenariat avec la chinoise « Xinjiang New Energy ». Le projet produira environ 250 490 GWh par an, qui seront intégrés au réseau exploité par la STEG.