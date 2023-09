Une entreprise française annonce un vaccin contre le cancer du poumon

L’entreprise nantaise OSE Immunotherapeutics a présenté des résultats de phase III encourageants pour les patients atteints de cancer du poumon.

“Une révolution thérapeutique”. C’est l’expression employée par Nicolas Poirier, le DG d’OSE Immunotherapeutics pour présenter les résultats de l’essai clinique. 219 patients en phase avancée de cancer, en Europe et aux Etats-Unis, invités à suivre ce traitement. Résultat, un risque de décès diminué de 41% par rapport à une chimiothérapie. De quoi susciter l’espoir des malades, dont la durée de vie augmente grâce au traitement en phase de test.

L’étude, publiée le 11 septembre dans une revue scientifique, se veut en effet optimiste et appelle un nouvel essai de phase 3, sur une population élargie.

C’est déjà une première victoire pour la biotech nantaise aux 70 salariés. Elle est dirigée par Dominique Constantini, une serial entrepreneuse qui se lance dans cette aventure quelques mois plus tôt, en 2012. A l’époque, elle a déjà à son actif la création d’une autre société spécialisée en cancérologie. Sa stratégie économique? Attirer les grandes entreprises pour développer sa start-up. C’est chose faite en 2016. OSE Pharma change de nom, à l’occasion d’une fusion avec une autre biotech, Effimune.

Les recherches sur le vaccin thérapeutique, assorties de publications régulières dans des revues scientifiques, avancent et permettent l’introduction en bourse de la société nantaise dès 2015. Elle est désormais valorisée à près de 100 millions d’euros.

- Publicité-