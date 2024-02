Une entreprise textile japonaise ouvre ses portes à Monastir

Demain, mercredi 11 octobre 2023, une nouvelle branche de l’entreprise japonaise YKK, active dans le secteur du textile et de l’habillement, sera ouverte dans l’espace du Centre de Compétence en Industrie Intelligente dans le domaine du textile au Pôle de Développement de Monastir,et ce, en présence du Gouverneur de monastir, Mondher Sik Ali, de l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, du Président et Directeur Général du Pôle, du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise et du Président du groupe YKK Europe.

Fondé en 1934 par Tadao Yoshida au Japon, YKK est synonyme d’innovation et technologie et est présent sur de nombreux produits mode et accessoires.