Une enveloppe de 2,9 milliards de dinars allouée à l’importation des articles en plastique et des accessoires de luxe

La Tunisie a importé, durant les cinq premiers mois de l’année 2023, des articles en plastique d’une valeur de 2211,6 millions de dinars (MD), des vêtements, des accessoires et des tissus de luxe d’une valeur de 610,7 MD, et des chaussures d’une valeur de 237,7 MD, ce qui représente une enveloppe globale de l’ordre de 2,9 milliards de dinars, selon des données publiées, récemment, par l’Institut national de la statistique(INS).

L’importation de ces articles de luxe intervient malgré les pressions continues sur les réserves de change et les finances publiques, et les appels faits au pouvoir exécutif pour maitriser les importations, et accorder la priorité à l’importation des produits de base et à la révision des accords commerciaux inadéquats.L’INS a fait état, aussi, d’une baisse des importations de céréales de près de 13%, passant de 2240,6 MD, à fin mai 2022 à 1949 MD, actuellement.Pour ce qui est des importations de sucre et de confiseries, elles se sont élevées à 421,2 MD, alors que celles de produits de tabac, elles se sont situées au niveau de 131 MD. Quant aux importations de parfums et des huiles essentielles, elles avoisinent les 185 MD.Pour rappel, le déficit de la balance commerciale a baissé de 18,4%, durant les cinq premiers mois de 2023, pour s’établir au niveau de 8,1 milliards de dinars, contre près de 10 milliards de dinars, au cours de la même période de 2022.

