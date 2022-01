Une enveloppe de 4,5 millions de dinars pour sensibiliser les grands consommateurs d’énergie

Le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines vient d’allouer une enveloppe de 4,5 millions dinars à un programme de sensibilisation des grands consommateurs de l’énergie et du public à l’importance de l’économie d’énergie, durant trois ans, selon le JORT.

Le programme financé par le Fonds de transition énergétique sera mis en œuvre par l’Agence nationale de maitrise de l’énergie pendant trois ans soit de décembre 2021 jusqu’à décembre 2024. Il vise à orienter les consommateurs d’énergie vers des comportements favorisant l’économie d’énergie et l’adoption de technologies plus efficientes à travers des campagnes de sensibilisation continues ou occasionnelles, dont les coûts sont estimés à 3,4 millions de dinars et des campagnes d’encadrement et d’information moyennant 0,430 million de dinars outre 0,100 million de dinars consacré à l’évaluation.

Le ministère estime les dépenses logistiques nécessaires à ce programme à 0,540 millions de dinars.