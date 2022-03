Une équipe d’artificiers de l’Armée tunisienne s’initie aux nouvelles techniques de déminage aux Etats-Unis

L’U.S. Army Southern European Task Force, Africa et les ingénieurs artificiers ides forces armées tunisiennes ont participé à un exercice de lutte contre les engins explosifs improvisés à Camp Blanding, en Floride, cette semaine.

Un membre de la branche C-IED/EOD de la SETAF-AF ( centre national de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs) a voyagé avec deux spécialistes tunisiens de la neutralisation des explosifs et munitions pour participer à l’exercice d’interopérabilité Raven’s Challenge.

« Travailler avec les Tunisiens a été un plaisir », a déclaré Rocco Covello, planificateur C-IED de la SETAF-AF. « C’est un moment de fierté de voir les compétences enseignées en Tunisie par les spécialistes américains de l’EOD mises en œuvre au cours de cet exercice ».

Raven’s Challenge est un exercice annuel inter-agences C-IED ( Neutralisation des engins explosifs improvisés ) qui incorpore des scénarios centrés sur les capacités d’interopérabilité entre les équipes de déminage des Etats et des collectivités locales, les unités fédérales de déminage et les unités militaires de neutralisation des explosifs dans des environnements opérationnels.

Les participants tunisiens se sont joints à deux techniciens des services de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs des États-Unis et à deux militaires des forces armées américaines chargés de la neutralisation des explosifs pour former une équipe conjointe. L’équipe a été confrontée à des scénarios difficiles sur des champs de tir réels, exigeant d’eux qu’ils travaillent ensemble pour vaincre des IED. L’équipe a ensuite dû fournir des détails à un centre de gestion des bombes et aider à fournir des pistes d’enquête par une identification précise et la préservation des preuves.

« Les Tunisiens ont très bien réussi à s’intégrer à leurs homologues américains de l’EOD », a déclaré le Commandant Covello. « Les observateurs-contrôleurs du Ravens Challenge les ont félicités quotidiennement pour leur base de connaissances et leur exécution des scénarios. »

L’exercice est financé par l’armée américaine et dirigé par l’ATF. Le personnel de plusieurs agences, dont le FBI, le ministère de la Défense, l’Administration de la sécurité des transports du ministère de la Sécurité intérieure, ainsi que les agences de sécurité publique locales et d’État dans tout le pays, fournissent tous des ressources humaines pour aider à la réalisation de l’exercice.

La Tunisie est le premier pays à participer réellement à l’exercice global et à montrer son intérêt à revenir l’année prochaine.