Une équipe de la BM présente les résultats de sa visite à Tunis pour le projet ELMED

es résultats de la visite de travail d’une équipe du Groupe de la Banque Mondiale (BM) , du 21 au 30 mars 2023 à Tunis, ont été présentés, jeudi, en vue de préparer le plan de financement du projet de l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED) et les documents contractuels pour réaliser ce projet.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, a eu une rencontre, à cette occasion, avec cette équipe de la BM et, ce, en présence du Représentant Résident de la BM en Tunisie, Alexandre Arrobio et d’une équipe de la STEG chargée de projet d’interconnexion.

Le projet ELMED dont le coût d’investissement s’élève à 800 millions d’euros (soit l’équivalent 2?544,24 millions de dinars), qui sera opérationnel en 2027, permettra de réaliser une interconnexion haute tension sous-marine de 200 km, qui reliera la Tunisie et l’Italie.

» ELMED » s’inscrit, également, dans le cadre d’un réseau électrique euro-méditerranéen reliant l’Europe et les pays de l’Afrique du Nord et consiste à mettre en place un câble sous-marin Haute tension à courant continu de 600MW entre la Tunisie (le Cap Bon) et l’Italie (La Sicile) « .

Et de poursuivre que ce projet, une fois réalisé, va permettre à la Tunisie d’assurer ses besoins énergétiques et d’exporter l’excédent vers le marché européen.

La BM avait accordé, le 13 septembre 2018, à la Tunisie un don de 12,5 millions de dollars pour assurer le financement des études techniques relatives au projet » ELMED » .