Une équipe de l’AIEA est en route vers la centrale nucléaire de Zaporijia

Après des semaines de négociations, une équipe de l’AIEA est enfin en route vers la centrale nucléaire de Zaporijia, affirme dans un tweet Rafael Grossi, président de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Depuis plusieurs semaines, Kiev et Moscou s’accusent mutuellement de bombardements autour de la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe.

« Le jour est venu, la mission de l’AIEA vers Zaporijjia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l’Ukraine et de la plus grande centrale d’Europe », a écrit Rafael Grossi sur Twitter, précisant que la mission arriverait sur place « plus tard cette semaine ».

Dans une photo accompagnant son message, le chef de l’AIEA pose avec une équipe d’une dizaine de personnes, arborant casquettes et gilets au logo de l’instance onusienne.

Rafael Grossi réclamait depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre sur les lieux, avertissant du « risque réel de catastrophe nucléaire ».

Pour le chef de la diplomatie ukrainienne, cette mission qui débute est « la plus dure de l’histoire » de l’AIEA, a-t-il déclaré lors d’un déplacement à Stokholm.

Dmytro Kouleba a rappellé « l’activité de combat menée par la Russie sur le terrain, mais aussi de la façon évidente dont la Russie essaie de légitimiser sa présence » sur place, compliquant la mise en œuvre de l’opération.

Se disant « profondément préoccupés », les pays du G7 ont demandé ce lundi la garantie de l’accès « en toute liberté » du personnel de l’AIEA à cette centrale.

« Nous soulignons que toute tentative de la Russie de déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien serait inacceptable », prévient en outre dans une déclaration le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération.

Ces dernières semaines, Zaporijjia cristallise les inquiétudes des Occidentaux. L’ONU a appelé à cesser toute activité militaire aux alentours, alors que l’opérateur ukrainien Energoatom a mis en garde samedi contre des risques de fuites radioactives et d’incendie après de nouvelles frappes.