Une équipe tuniso-indienne découvre un nouveau vaccin contre cette maladie

Une équipe de recherche tuniso-indienne est parvenue à un nouveau vaccin contre la tuberculose, plus efficace que le BCG qui est l’unique vaccin contre cette maladie, selon le chercheur en immunologie à l’Institut Pasteur.

Il a également déclaré à l’Agence TAP que la découverte est chapeautée par des chercheurs tunisiennes et microbiologistes indiens, depuis 2021, suite à la révolution dans le monde des vaccins, une nouvelle technique se basant sur la stimulation du système immunitaire grâce à un traitement contre le cancer.

« Cette méthode est une innovation et peut être appliquée sur différents vaccins entre autres les vaccins anti-covid », affirme Dr Essefi

