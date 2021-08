Une exposition « Made in Libya » sera co-organisée à Tunis en septembre

L’Union industrielle libyenne (LIU) co-organise une exposition « Made in Libya » à Tunis pendant quatre jours en septembre prochain. La date exacte est encore à l’étude en raison de l’augmentation des infections à Coronavirus en Tunisie, et dans une certaine mesure en Libye, rapporte le site Libya Herald..

L’événement vise à activer les partenariats et l’intégration entre la Tunisie et la Libye, mais aussi à cristalliser une approche commune vis-à-vis des marchés africains, européens et autres, afin de réaliser un jumelage économique tuniso-libyen aux niveaux local, régional et international.

Les organisateurs indiquent qu’environ 150 entreprises économiques libyennes sont attendues pour participer, représentant de nombreux domaines d’intérêt dans le secteur industriel, et de nombreux ateliers techniques seront organisés et activés entre les deux parties.