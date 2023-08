Une femme à la tête de la Bourse, qui prône une meilleure gouvernance des cotées

Directrice Générale chez BH-Invest depuis plus de huit ans, Sonia Ben Frej remplace désormais Mourad Ben Chaabane à la présidence de la Bourse de Tunis. Cette institution, où s’achètent et se vendent des titres de capital ou de créance émis par les entreprises, l’Etat et les collectivités locales depuis, est active plus de 50 ans et participe activement au financement de l’économie.

En avril 2023, sur les colonnes de la NL de l’AIB, la nouvelle présidente prêchait de meilleures pratiques en matière de gouvernance des sociétés cotées. Elle affirmait à ce sujet, que « en Tunisie, cette démarche est assez rare ; en effet, sur la base des rapports annuels des sociétés cotées au titre de l’exercice 2021, seules 3 banques cotées évoquent un processus d’évaluation de façon générique dans leur rapport de gestion ». Fera-t-elle mieux à la tête de la BVMT ?