Une femme PDG à 1 MDT et un bénéfice qui baisse de 5 MDT

Les états financiers de la «Société d’Articles Hygiéniques SA», qui comprennent le bilan au 31 décembre 2018, l’état de résultat et l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables, ces états financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 173.907.448 dinars y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 8.212.929 dinars. En 2017 le résultat net était bénéficiaire de 13,397 MDT. Mais les charges financières étaient aussi de seulement 10,694 MDT, contre 14,125 MDT une année plus tard. 2017 où le total des produits d’exploitation était supérieur de plus de 35,2 MDT par rapport à 2018, avait aussi vu le coût des achats consommé, passer du simple au double et hausser de plus de 46,876 MDT par rapport à ce qu’il était en 2017. L’impact a été immédiat sur le résultat d’exploitation qui baisse de presque 2 MDT. Rogné encore plus par la montée en puissance des charges financières, le bénéfice baisse de presque 5 MDT. La rémunération du PDG, Jalila Mezni, ne baissera pas.

«Une rémunération annuelle brute au titre de l’exercice 2018 de 491.254 DT payable sur 13 mensualités. Une rémunération variable brute qui est l’équivalent de 4% du résultat net consolidé du Groupe SAH. Le montant provisionné dans les comptes de la société au titre de cette rémunération s’élève, au titre de l’exercice 2018, à 600.000 DT. D’autres avantages en nature sont accordés au Président Directeur Général et liés à sa fonction (téléphone, voiture et charges connexes).

En 2017, la rémunération variable brute au titre de l’exercice s’élevait à 985.401 DT, soit l’équivalent de 4% du résultat net consolidé du Groupe SAH. Le montant provisionné dans les comptes de la société au titre de cette rémunération s’est élevé au titre de l’exercice 2017 à 1 MDT. C’est ce qu’affirment les deux commissaires aux comptes de l’entreprise de Jalila Mezni, comme elle deux femmes experts-comptables !