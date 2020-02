Une feuille de route mise à la disposition de la Tunisie pour le développement de ses exportatios ves les USA

Le gouvernement tunisien a obtenu, vendredi, une feuille de route pour le développement des exportations du pays, en produits alimentaires et agricoles, à destination des USA, après sa présentation d’une demande auparavant.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la tenue de la 3ème session de la commission mixte tuniso-américaine à Tunis, le directeur adjoint de l’agence internationale de développement des affaires de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et le directeur de la mission de l’USAID, Michael Harvey, a précisé que cette feuille de route est disponible en trois langues (arabe, français et anglais).

Ce guide hébergé sur Internet, contient toutes les mesures susceptibles de faciliter aux entreprises tunisiennes l’exportation des produits agricoles sur le marché américain et de comprendre la méthode de bénéficier de cette opportunité.

D’après le ministre du commerce, Amor El Béhi, cette feuille de route contribuera à l’amélioration du positionnement des produits agricoles et alimentaires tunisiens sur le marché américain.