Une filiale de la BNA Bank achète du SIMPAR. Voici pourquoi

Dans une « déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées », 3 opérations de petits achat en blocs de 2.997 actions de la société Simpar ont été réalisées pour le montant global de 104.895 DT.

Notons que la société « Sicar Invest » est une filiale de la BNA Bank, que la Simpar est aussi une des filiales immobilières de la BNA Bank, et que ces achats ont été ramassés directement sur le marché boursier tunisien. Selon nos informations, « Sicar-Invest » ne serait pas la seule à ramasser des actions Simpar. L’assureur privé GAT qui détient déjà 27 % de la Simpar, tenterait aussi de hausser ses participations chez la Simpar, et Sicar-Invest tenterait d’arrêter l’élan du GAT et essayer que l’assureur privé ne monte pas trop dans le capital de la filiale de la banque publique qu’est la BNA.