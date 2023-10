Une filiale étrangère de Tunisie Télécom menacée de sanctions

« Une défaillance de services de téléphonie mobile et d’Internet pourrait entraîner des sanctions pécuniaires à l’encontre de Moov Mauritel, Mattel et Chinguitel, respectivement filiales de Maroc Télécom, Tunisie Télécom et de Sudatel », rapporte le site d’information « Africa Intelligence ». Selon la même source, « la filiale de Tunisie Télécom a été récemment mise en demeure par l’ARE pour avoir vendu des cartes SIM/USIM via les marchands ambulants »

- Publicité-