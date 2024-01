Une fin d’année, toute en contrats, au Bénin, Togo, Burkina et en Tunisie, pour Retel de TGH

« Retel », société du groupe Tawasol Holding de la famille Chabchoub, a reçu le 17 Octobre 2023, l’ordre de service de démarrage des travaux et remise du site au Bénin ayant pour objet les travaux de construction d’un système d’épuration des eaux usées domestiques à Ganvié avec l’Agence béninoise des patrimoines touristiques pour l’équivalent de 115 MDT.

En décembre 2023, l’entreprise cotée sur la bourse de Tunis et qui tente de sortir du compartiment S, a été notifiée de l’attribution d’un marché au Togo relatif aux travaux d’aménagement et de construction du bassin de rétention, d’ouvrages d’amenée des eaux avec le ministère togolais de l’urbanisme et la réforme foncière pour un montant total 1 997 547,144 Franc CFA , soit un montant équivalant à 10,400 MDT.

Pour Retel toujours, on signale la signature du contrat et obtention de l’ordre de service du marché en date du 28 Novembre 2023 avec L’Office National de l’Eau Et de L’Assainissement « ONEA » à Burkina Faso qui a pour objet la réalisation de la production du refoulement, du stockage et des réseaux primaires du système d’approvisionnement en eau potable Multi-Localités de Kouka-Ouest dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins pour un montant total de 1 258 922 970 Franc CFA, soit un montant équivalant 6,550 MDT.

Et en décembre dernier, Retel avait reçu notification d’attribution du marché avec la STEG en consortium avec le groupement BI pour la fourniture et la construction du gazoduc et ses ouvrages annexes destinés à l’alimentation en gaz naturel de la commune de Kébili pour un montant du marché en dinars de 13,591 MDT et une partie en EURO s’élevant à 11 233 mille Euro.