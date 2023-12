Une frégate française abat deux drones venant du Yémen

La frégate française multi-missions Languedoc, qui opère en mer Rouge, a abattu deux drones dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre. Selon un communiqué de l’état-major des armées, ces drones provenaient du nord du Yémen, territoire sous contrôle des rebelles houthis qui menacent de perturber le trafic sur cette voie maritime stratégique dans le cadre du conflit entre Israël et le mouvement terroriste Hamas. « L’interception et la destruction de ces deux menaces caractérisées » ont eu lieu à 110 kilomètres des côtes yéménites, à la hauteur de Hodeida, port du nord du Yémen sous contrôle des houthis.

Ces derniers ont menacé samedi d’attaquer tout navire dans la mer Rouge se dirigeant vers Israël si la population de la bande de Gaza ne recevait pas une aide d’urgence. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux avant l’annonce française, les houthis ont déclaré qu’ils « empêcheraient le passage des navires se dirigeant vers l’entité sioniste » si les habitants du territoire palestinien, bombardé par Israël depuis deux mois, ne recevaient pas plus d’aide humanitaire, comme de la nourriture et des médicaments.

