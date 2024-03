Une grande opération à Rafah serait une « erreur », affirme la Maison blanche

Le président américain Joe Biden a pratiquement fermé la porte à tout soutien potentiel à une offensive terrestre israélienne de grande envergure à Rafah lors de son entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou plus tôt dans la journée, a révélé le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

« Une opération terrestre d’envergure à Rafah serait une erreur. Elle entraînerait la mort d’autres civils innocents, aggraverait la crise humanitaire déjà désastreuse, accentuerait l’anarchie à Gaza et isolerait davantage Israël sur la scène internationale », a déclaré M. Sullivan, qui a donné un aperçu de l’entretien lors de son introduction à la conférence de presse de la Maison-Blanche.

« Plus important encore, les objectifs clés qu’Israël veut atteindre à Rafah peuvent être réalisés par d’autres moyens », ajoute Sullivan, révélant que Biden a demandé à Netanyahou, au cours de l’entretien téléphonique, d’envoyer une équipe à Washington « pour présenter une approche alternative qui ciblerait les éléments clés du Hamas à Rafah et sécuriserait la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza sans invasion terrestre majeure ». « Il est évident que Netanyahou a son propre point de vue sur une opération à Rafah, mais il a accepté d’envoyer une équipe à Washington pour avoir cette discussion, et nous les attendons avec impatience », a ajouté le conseiller américain à la sécurité nationale.

- Publicité-