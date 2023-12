Une initiative pour augmenter l’employabilité du tourisme sur le Grand Tunis 

Le 13 décembre 2023 a marqué le lancement officiel du projet visant à renforcer l’employabilité et l’attractivité du Grand Tunis dans le secteur du tourisme. Cette initiative a pris forme au sein du ministère du Tourisme tunisien, résultant d’un partenariat de coopération décentralisée entre le Conseil régional de l’Île-de-France et les conseils régionaux du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Mannouba et Ben Arous).

Plusieurs actions sont planifiées en France et en Tunisie au premier semestre 2024 ( concours international de gastronomie, concours de Jeunes Pousses avec SPRINT), en parallèle d’un important effort de formation. Les équipes de Business France Tunisie se disent prêtes à accompagner cette dynamique, porteuse de montée en compétences, d’emplois et de valeur pour la filière du tourisme en Tunisie. Si vous êtes une entreprise dans ce secteur, n’hésitez pas à échanger avec madame Abir Ouertani de Business France qui pilote ces secteurs à Tunis

