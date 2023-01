Une invasion de Taïwan par la Chine causerait des pertes dévastatrices pour les forces américaines

Une invasion de Taïwan par la Chine serait probablement vouée à l’échec si les États-Unis venaient à défendre l’île, a avancé un cercle de réflexion américain lundi, insistant cependant sur les coûts dévastateurs que subiraient les forces américaines.

Des experts militaires, rassemblés par le Center for Strategic and International Studies pour une simulation de guerre, ont souligné que chaque partie impliquée directement dans un tel conflit (États-Unis, Chine, Taïwan et Japon) subirait des pertes « énormes ».

« Nous sommes arrivés à deux conclusions », a déclaré Eric Heginbotham, un expert en sécurité au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

« Premièrement, dans la plupart des cas, la Chine a peu de chances de réussir et d’atteindre ses objectifs opérationnels, ou d’occuper Taipei », la capitale de Taïwan. « Deuxièmement, le coût de la guerre serait élevé pour tous ceux impliqués, et certainement pour les États-Unis. »