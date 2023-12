Les suppléants hors convention seront en colère pendant les vacances d’hiver

La fédération générale de l’enseignement de base a annoncé qu’une journée de colère sera organisée pendant les prochaines vacances d’hiver par les enseignants suppléants hors convention de régularisation en guise de protestation contre « le refus du ministère de l’éducation d’honorer ses engagement afin de faire bénéficier les enseignants de contrats de travail d’une durée de 1 an moyennant un salaire de 1250 d par mois » selon un communiqué de la fédération générale.

La fédération générale de l’enseignement de base a souligné que les enseignants suppléants hors convention ont entamé des mouvements de protestation dans tous les commissariats régionaux de l’éducation pour exprimer leur refus de la nouvelle formule de contrat proposée par le ministère de l’éducation, déplorant les pressions exercées sur les suppléants pour la signature de ces nouveaux contrats.

Elle a souligné que le mouvement de protestation des suppléants hors convention du 8 mai 2018 a pour but de défendre le droit au travail digne, fustigeant la hausse du nombre des élèves dans les salles de classe et son impact sur la qualité de l’enseignement et des conditions de travail des enseignants.

La fédération générale de l’enseignement de base a mis en garde contre « l’exploitation des enseignants suppléants hors convention qui, selon elle « ne permettra pas de trouver des solutions ni d’apaiser les tensions », appelant le ministère de l’éducation à opter pour le dialogue en vue de renforcer les liens sociaux.

