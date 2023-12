Une manifestation touristique tuniso-italienne prévue en mars 2024

Une manifestation touristique tuniso-italienne se tiendra en mars 2024 à Tunis avec la participation d’une délégation italienne de haut niveau, conduite par la ministre italienne du Tourisme Daniela Santanché, a fait savoir, vendredi, le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Lors de cette manifestation les parties tunisienne et italienne signeront un mémorandum d’entente dans l’objectif de booster la coopération bilatérale dans le domaine touristique.

La décision d’organiser cette manifestation a été prise lors d’une séance de travail ayant réuni, vendredi, à Milan, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine et son homologue italienne, en marge de la visite qu’effectue le ministre tunisien du 1er au 3 décembre 2023 en Italie. Cette visite intervient dans le cadre de la participation de la Tunisie à la 27e édition de la foire internationale de l’artisan « Artigiano in Fiera » (2-10 décembre 2023 à Milan).

Les deux responsables ont également examiné les possibilités de coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat notamment en matière de communication et de promotion des deux destinations.

