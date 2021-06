Une militante palestinienne et une journaliste d’Al-Jazeera interpellées à Jérusalem

Une jeune militante au coeur d’une campagne sur les réseaux sociaux pour contrer la possible éviction de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, a été interpellée dimanche par la police israélienne, au lendemain de l’arrestation musclée sur place d’une journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Dimanche matin, Mona el-Kurd, 23 ans, a été « emmenée au poste de police » à Jérusalem, a indiqué son père à l’AFP, ce qui a aussitôt suscité une vague de protestations dans les milieux palestiniens et sur les réseaux sociaux.

Sur les images de cette interpellation, diffusées par la famille sur les réseaux sociaux, la jeune femme est emmenée menottée par plusieurs membres des unités des « garde-frontières » israéliens.

Son frère jumeau, Mohammed, star de la cause palestinienne avec plus de 550.000 abonnés sur Instagram et 180.000 autres sur Twitter, était absent au moment de l’interpellation, mais a reçu une convocation et s’est présenté en après-midi à un commissariat de Jérusalem-Est, partie annexée par Israël de la Ville sainte.

Nasser Odeh, l’avocat de la famille, a confirmé que la police avait arrêté Mona el-Kurd pour « troubles à l’ordre public », incluant participation à des « émeutes », et indiqué que son frère était toujours sous enquête. Contactée par l’AFP, la police n’a pas commenté ces interpellations dans l’immédiat.

Selon le père des deux militants, cette arrestation « fait partie d’une opération qui vise à terroriser les parents et faire taire la voix des jeunes qui se sont élevées dans le quartier ».

Mona et Mohammed el-Kurd mènent quotidiennement en anglais et en arabe une intense campagne sur les réseaux sociaux autour du mot-clé #SheikhJarrah afin d’attirer l’attention du monde sur le sort de familles palestiniennes