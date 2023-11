Une ministre israélienne préconise la réinstallation des Gazaouis dans des pays d’accueil

La ministre israélienne du Renseignement, Gila Gamliel, a appelé dimanche la communauté internationale à « promouvoir la réinstallation volontaire » des Palestiniens « hors de la bande de Gaza », après la guerre entre son pays et le Hamas, qui contrôle l’enclave depuis 2007.

Dans un texte publié par le Jerusalem Post, Gila Gamliel, membre du Likoud, le parti du Premier ministre Benyamin Netanyahou, a proposé « de promouvoir la réinstallation volontaire des Palestiniens de Gaza hors de la bande de Gaza, pour des raisons humanitaires ».

Alors que 80 % des Gazaouis sont eux-mêmes des réfugiés ou des descendants de réfugiés partis de chez eux durant la « Nakba », la « catastrophe » qu’a constituée pour eux la création d’Israël en 1948, nombre d’entre eux, dont le président palestinien Mahmoud Abbas, dénoncent aujourd’hui une « deuxième Nakba ».

La ministre israélienne a également accablé dans sa tribune l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). « Plutôt que d’envoyer de l’argent pour reconstruire Gaza ou pour l’Unrwa défaillante, la communauté internationale peut participer à financer la réinstallation et aider les Gazaouis à construire leur nouvelle vie dans leurs nouveaux pays d’accueil », a écrit Gila Gamliel.

« Nous avons essayé de nombreuses solutions différentes : le retrait (des colonies de la bande de Gaza), l’enrichissement, la gestion du conflit et la construction de hauts murs dans l’espoir de garder les monstres du Hamas hors d’Israël. Toutes ont échoué », a-t-elle estimé.

