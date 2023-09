Une mission européenne interdite de visite en Tunisie

La délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement a été empêchée de se rendre en Tunisie. « Cette visite faisait suite à une mission d’information de la commission des affaires étrangères en Tunisie en avril 2022, alors que le Parlement s’inquiétait du recul politique de la Tunisie en matière de règles démocratiques et de droits humains », dit un communiqué du parlement européen, mis en ligne ce jeudi 14 septembre 2023, qui « condamne » et « exige une explication détaillée », pour ce qu’il appelle une « conduite sans précédent depuis la révolution démocratique de 2011 ».

Selon la même source, l’UE dit « souligner l’importance du dialogue, y compris sur les questions critiques. Nous rappelons que ce Parlement a toujours approuvé le programme de coopération global, notamment le renforcement de la démocratie et le soutien financier, comme convenu dans l’Accord d’association UE-Tunisie. Nous restons convaincus, comme l’exige l’UE depuis juillet 2021, que la situation économique et sociale désastreuse en Tunisie, encore aggravée par la crise humanitaire, nécessite de toute urgence un dialogue national global sans lequel les perspectives d’un développement politique et économique stable en Tunisie restent incertaines ».

Citant la député française Salima Yenbou, le site du Français Jeune Afrique indique que « le gouvernement tunisien a changé d’avis il y a quelques jours sans expliquer concrètement quelles étaient les “réserves” ». Et la même source d’ajouter en citant en militant des droits de l’homme que « Il est évident que le problème des prisonniers politiques allait être aussi à l’ordre du jour. Et sur ce point précisément, Tunis ne veut rien entendre et estime que toute opinion est une ingérence. »