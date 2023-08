Une nouvelle ambassadrice de France en Tunisie

Anne Gueguen est la nouvelle ambassadrice de France en Tunisie. Elle a été, jusqu’à sa nomination, Directrice d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (2021-2023). Elle y a également exercé les fonctions de Secrétaire générale adjointe (2020-2021).

Ministre-conseillère à l’Ambassade de France à Tunis lors d’un premier passage en Tunisie (2013-2016), Anne Gueguen a également été pendant plusieurs années en poste à New York. Entrée au Ministère des Affaires étrangères en 1994, Anne Gueguen, à la fois spécialiste des questions onusiennes et du monde arabe, a également été rédactrice au sein de la Direction Afrique du Nord Moyen-Orient (1994-1997), deuxième secrétaire au sein de l’Ambassade de France au Caire (1997-2000) et sous-directrice d’Afrique du Nord (2004-2005).

Elle remplace André Parant, et ses lettres de créances ont été reçues par le MEA tunisien Nabil Ammar, et non par le président de la Républiques, comme il est parfois coutume