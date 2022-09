Une nouvelle bourde de Joe Biden relance le débat sur sa santé mentale

Réputé pour ses gaffes à répétition, Joe Biden n’a pas failli à sa réputation depuis son élection. Dernier exemple en date ce mercredi, lorsqu’il a paru s’adresser, lors d’un discours, à une parlementaire républicaine tragiquement disparue en août passé dans un accident de la route, l’ancienne membre de la Chambre des représentants Jackie Walorski.

« Où est Jackie? » a demandé l’homme de 79 ans, bientôt 80, qui pourrait tenter de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2024.

Interrogée peu après cette sortie par plusieurs journalistes, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a botté en touche et assuré que le président américain « avait bien en tête » que Jackie Walorski avait disparu. Des explications qui n’ont pas convaincu outre-Atlantique, et qui ont de nouveau rouvert le lourd dossier de la santé mentale et physique du dirigeant.