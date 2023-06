Une nouvelle bourde de Joe Biden

C’est une gaffe de plus pour Joe Biden. Le président américain a confondu la guerre en Ukraine et celle en Irak, qui s’est déroulée il y a vingt ans.

Alors qu’il était interrogé sur son homologue russe, le chef d’Etat américain de 80 ans a qualifié Vladimir Poutine de « paria » qui « perd clairement la guerre en Irak ». Diffusé en direct sur CNN, mercredi 28 juin, Joe Biden n’a été nullement contredit et a complété sa réponse, comme si de rien n’était.

Ce n’est pas la première fois que le démocrate montre quelques défaillances, certains, comme son rival Donald Trump, estimant même que son état de santé mentale n’est pas au beau fixe. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le 46e président des Etats-Unis est régulièrement enclin aux trous de mémoires et petites erreurs d’inattention. Ces lapsus lui valent d’ailleurs le surnom de « machine à gaffes » dans la presse d’outre-Atlantique.

En avril dernier, lors de sa tournée en Irlande, Joe Biden avait confondu l’équipe néo-zélandaise des « All Blacks » avec l’unité militaire britannique « Black and Tans ». En juillet 2022, il avait même enchaîné trois gaffes en trois semaines. Il avait par exemple confondu les termes « selfishness » et « selflessness », qui diffèrent quelque peu de sens. Au lieu de saluer « l’altruisme » des Américains, il avait ainsi salué leur « égoïsme ». Afin de limiter les erreurs du président qui donnent du fil à retordre aux équipes de communication, celles-ci tentent de s’organiser. Avec des présentations soignées et des textes bien présentés sur les prompteurs, elles veulent limiter la casse. Mais c’est sans compter sur l’effet Joe Biden. Le 8 juillet dernier, alors qu’il lisait un texte sur le droit à l’avortement, le président démocrate a lu le discours jusqu’au bout sans réellement se rendre compte de ce qu’il disait. Jusqu’à déclarer tel un robot : « répéter la phrase. »