Une nouvelle initiative, le marché solidaire des artisans à l’IFT

Dans le cadre des journées solidaires « Décembre ensemble », l’Institut français de Tunisie (IFT) réouvre ses portes à son public pour un marché original de création., avec un honneur aux artisans et créateurs tunisiens, en offrant à découvrir l’univers créatif 100% tunisien, du jeudi 10 au samedi 12 décembre 2020, de 10h00 à 18h00.

Co-organisé par l’association « Be Tounsi », collectif pour la promotion de l’artisanat local et des produits tunisiens, ce marché sera une exposition-vente, afin d’accompagner les initiatives entrepreneuriales et le talent des artisans et créateurs œuvrant pour le développement durable des régions tunisiennes.Il s’agit également d’une occasion pour découvrir les créations d’une belle brochette d’artisans et de designers tunisiens.

L’IFT informe que toutes les règles de protection de la Covid 19 seront dûment respectées (port du masque est obligatoire, prise de température à l’entrée et gel hydroalcoolique à disposition).

