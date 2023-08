Une nouvelle plateforme numérique pour soutenir 9 000 projets et idées de PME

La première plateforme d’incubateur numérique devrait être lancée pour soutenir 9 000 projets et idées pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-ups.

Yassin Kouia, Président de l’Organisation Nationale des Entrepreneurs, a confirmé, dans une déclaration à « African Manager » ce mardi 15 août 2023, que, coïncidant avec le troisième anniversaire de la fondation de l’organisation, le lancement de l’initiative GO-ENTREPRENDRE sera annoncé pour soutenir 9 000 projets pour les petites et moyennes entreprises, les startups, et les idées de projets innovants dans plusieurs domaines.

Il a expliqué que cette initiative vise à accompagner ces ientreprises dans les domaines de la formation et de la recherche de financement, des marchés et des opportunités d’expansion prometteuses sur les marchés locaux et étrangers, en collectant toutes les opportunités d’investissement possibles. A cet effet, la plus grande plate-forme numérique sera lancée pour faciliter la mise en œuvre du projet One-incubateur.org.tn

L’initiative accompagnera également 3 000 entrepreneurs du secteur parallèle qui souhaitent entrer dans le secteur organisé.

À cette occasion, l’organisation signera un accord de partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification et d’autres partenaires du secteur privé pour gérer et atteindre les objectifs de l’initiative.