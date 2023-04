Une nouvelle salle de traitement des eaux dans le service d’hémodialyse devra entrer en exploitation en mai prochain

Une nouvelle salle de traitement des eaux dans le service d’hémodialyse de l’hôpital régional Houcine Bouzayène à Gafsa devra entrer en exploitation en mai prochain, a fait savoir Jamel Romdhane, chef du service d’entretien et d’hygiène à l’hôpital.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que les travaux de construction de cette nouvelle salle, dont le budget s’élève à 220 mille dinars, sont complètement terminés.

« C’est une salle qui répond aux conditions sanitaires et techniques exigées fixées par le ministère de la santé et elle est dotée de tous les nouveaux équipements nécessaires », a-t-il souligné faisant remarquer que la salle, actuellement en service, date depuis 1995.

Selon la même source, la création d’une nouvelle salle de traitement des eaux dans le service d’hémodialyse permettra d’améliorer les services de santé rendus aux patients qui viennent des gouvernorats de Gafsa et de Kasserine.

