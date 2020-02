Une offre canadienne, de formation et de travail, pour les Tunisiens

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) annonce qu’un établissement d’enseignement supérieur de la ville de Québec offre une opportunité d’inscription aux ressortissants tunisiens pour étudier et travailler au Canada.

L’agence précise dans un communiqué publié sur son site internet que cet établissement lance une campagne de recrutement pour trois filières dans la formule du Co-recrutement. Les candidats intéressés peuvent choisir l’une des filières suivantes : Conception et dessin assistés par ordinateur; Développement d’applications sécuritaires et gestion financière; Comptabilité informatisées.

Cette formule permet aux candidats ayant déjà une formation ou une expérience de travail de suivre une formation courte afin d’accéder rapidement au marché du travail québécois.

La formation est conçue pour permettre aux étudiants de travailler durant leur formation et d’être embauchés à la fin de celle-ci.

Les candidats intéressés sont invités à cliquer sur les liens suivants https://www.cegeplimoilou.ca/votre-avenir-a-quebec : https://www.facebook.com/events/202371330937297/